ЖКХ

Регоператор по обращению с ТКО в Псковской области рассказал о прогрессе в отношении обслуживания жителей региона

Директор ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области - Сергей Пайст рассказал о том, как продвигается распространение услуги в отношении жителей региона. На пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 22 ноября Сергей Пайст сообщил, что сейчас услугой пользуется около 550 тысяч из 636 тысяч человек, проживающих на территории области.

«Услуга исправно оказывается, и радует, что население задумывается: зачем носить мусор в овраг, если я плачу оплачиваю вывоз. Так, несанкционированных свалок стало, - отметил Сергей Пайст.

По его данным, сейчас услугу получают жители примерно 2 тысяч из 8,5 тысяч населенных пунктов региона. А когда регоператор только начал работать, их было 303: «То есть обслуживалось около 400 тысяч человек. Это население райцентров, крупных городов области и близлежащих к ним мест».

По данным еще одного участника конференции, председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергея Грахова, примерно 1,9 тысячи населенных пунктов региона не имеют постоянно проживающего населения. А в 1,5 тысячи населенных пунктах живет 1 - 5 человек.

«Сейчас наша задача - сделать все, чтобы доехать, cмочь обслуживать каждого», - заключил Сергей Пайст.