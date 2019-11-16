ЖКХ

Как снизить плату за услуги ЖКХ, рассказал эксперт

Управляющие компании не могут в обход жильцов поднимать тариф за содержание жилого помещения. Об этом «Российской газете» рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева.

«Если оно (решение об изменении тарифа - прим. ред.) принималось в обход решения собственников, то это явное нарушение закона», - заявила Разворотнева. По ее словам, в данном случае необходимо с письменным запросом обратиться в администрацию органа местного самоуправления.

При этом заявление нужно написать в двух экземплярах, чтобы поставить отметку - кто и когда принял. Если решение было принято администрацией, то собрание собственников может оспорить решение чиновников. «Если же это единолично сделала управляющая компания, без утверждения собственников, тогда обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) своего региона», - пояснила эксперт.

Начальник управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы Алексей Матюхин посоветовал проверить достоверность сумм платежей на сайте ФАС. «Но это касается только коммунальных услуг - тепла, воды, электричества, газ», - пояснил эксперт. В меню нужно найти раздел «калькулятор коммунальных платежей», затем выбрать субъект, город, дом и т.д. Если в помещении установлен прибор учета, то его номер можно вбить и нажать «рассчитать». Если сумма в платежном документе на сайте и в квитанции разнится на пять рублей, то необходимо обратиться в органы, где устанавливают тариф. Или в жилищную инспекцию.

Ранее власти нашли способ проследить за ростом тарифов ЖКХ в России. Для этого необходимо ввести единый платежный документ по услугам ЖКХ.