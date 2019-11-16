ЖКХ

Михаил Ведерников пригрозил уголовной ответственностью нерадивым управляющим компаниям

Необходимо вывести работу управляющих компаний на принципиально новый уровень. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 3 декабря, на заседании региональной администрации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, от псковичей поступает колоссальное количество жалоб на управляющие организации, граждане сталкиваются с некорректным отношением.

«Политика толерантности к ошибкам заканчивается, кто не сумел войти в режим, тот столкнется с ответственностью, в том числе уголовной», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что в ближайшее время необходимо провести собрание со всеми руководителями управляющий компаний, «чтобы расставить все точки над i».