Псковичам напоминают алгоритм заключения договора на поставку при первичном пуске газа

ООО «Газпром межрегионгаз» напоминает, что для осуществления поставки газа, в соответствии с действующим законодательством, необходимо в обязательном порядке заключить договор на ТО ВКГО с газораспределительной организацией.
1. Оформление оферты
Для заключения договора на поставку газа заинтересованное лицо направляет оферту в письменной форме газоснабжающей организации, осуществляющей деятельность по поставке газа на территории муниципального образования, где расположено помещение, газоснабжение которого необходимо обеспечить.
2. Пломбировка счетчика и сверка установленного газового оборудования (акт).
3. Заключение договора на поставку газа.
4. Подача заявления в ГРО.
Для проведения фактического пуска газа необходимо заполнить и предоставить в службу по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» следующее заявление.