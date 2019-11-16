ЖКХ

Псковичам напоминают алгоритм заключения договора на поставку при первичном пуске газа

ООО «Газпром межрегионгаз» напоминает, что для осуществления поставки газа, в соответствии с действующим законодательством, необходимо в обязательном порядке заключить договор на ТО ВКГО с газораспределительной организацией.

При первичном заключении договора на пуск газа, придерживайтесь следующего алгоритма:

1. Оформление оферты

Для заключения договора на поставку газа заинтересованное лицо направляет оферту в письменной форме газоснабжающей организации, осуществляющей деятельность по поставке газа на территории муниципального образования, где расположено помещение, газоснабжение которого необходимо обеспечить.

2. Пломбировка счетчика и сверка установленного газового оборудования (акт).

3. Заключение договора на поставку газа.

4. Подача заявления в ГРО.

Для проведения фактического пуска газа необходимо заполнить и предоставить в службу по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» следующее заявление.