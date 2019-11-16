ЖКХ

Отопительный сезон: Памятка для псковичей по вопросам качества предоставления коммунальных услуг

Начался отопительный сезон и в связи с этим комитет по строительству и ЖКХ Псковской области напоминает, что в настоящее время всеми органами местного самоуправления приняты муниципальные нормативно-правовые акты о начале отопительного сезона 2019-2020 годов.

В связи с этим всеми теплоснабжающими организациями подан теплоноситель в системы теплоснабжения.

Далее непосредственно начинается работа управляющих компаний:

- открыть входные задвижки и запустить теплоноситель во внутридомовую систему отопления,

- по заявкам жильцов многоквартирных домов осуществлять мероприятия по развоздушиванию систем отопления.

В случае, если в квартире будут холодные батареи, то необходимо незамедлительно обратиться с заявкой в управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК (в зависимости какой способ управления домом выбран).

Если управляющая организация бездействует, то тогда следует обратиться в администрацию муниципального образования или в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области.

Телефоны всех приемных администраций муниципальных районов и городских округов.

Телефон приемной комитета по региональному контролю и надзору Псковской области (8112) 29-98-21 доб. 100, управления государственного жилищного надзора 29-98-21 доб. 112, доб. 133, доб. 134, доб. 143, доб. 145.

Адрес комитета по региональному контролю и надзору Псковской области: г. Псков, ул. Некрасова д.23.

Телефоны комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области тел. 29-98-27 и тел. 29-98-32.

По вопросам содержания общедомового имущества, действий управляющей компании можно обращаться в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области, по вопросам аварийных и нештатных ситуаций в управляющую компанию (к диспетчеру). В случае если управляющая компания ничего не предпринимает, обращайтесь в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования. Обращение незамедлительно передается в организацию, к компетенции которой относится вопрос. Заявка остается на контроле до момента ее исполнения.

Телефоны ЕДДС муниципальных образований.