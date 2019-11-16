ЖКХ

Псковский «Горводоканал»: Рост дебиторской задолженности никак не влияет на размер тарифа

Представители псковского «Горводоканала» ответили на пост местной жительницы, размещенным в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте». Содержание поста - о том, что жительница зашла на сайт предприятия, чтобы узнать свой долг за услуги, и увидела миллионные задолженности других организаций: «Может, поэтому нам завышают цены за воду?».

Источник: «Горводоканал», Instagram

Сотрудники «Горводоканала», в свою очередь, в соцcети Instagram отметили, что их радует заинтересованность абонентов очень важной проблемой предприятия. Также добавили, что цифры в протоколах о дебиторской задолженности меняются ежемесячно: по возрастающей. И подчеркнули, что сейчас перед псковским «Горводоканалом» суммарная задолженность физических лиц - больше 100 миллионов рублей. Юридических - примерно такая же.

«Хотим отметить, что рост дебиторской задолженности никак не влияет на размер тарифа, однако он лишает предприятие возможности модернизировать инфраструктуру, материально-техническую базу и своевременно предотвращать аварийные ситуации», - отметили представители предприятия и уточнили, что тарифы в Пскове - одни из самых низких в Северо-Западном федеральном округе.