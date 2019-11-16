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ЖКХ

Милонов предложил отказаться от применения реагентов на улице

09.12.2019 10:33|ПсковКомментариев: 0

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил министру строительства РФ Владимиру Якушеву разработать рекомендации для сотрудников коммунальных служб по уборке улиц зимой, которые бы исключали использование вредных реагентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В своём обращении Милонов отмечает, что в зимний период коммунальщики борются со снегом и льдом, используя соляные смеси. Парламентарий приводит данные специалистов, утверждающих, что эти смеси вредят окружающей среде, здоровью людей и домашних питомцев. В этой связи депутат просит Якушева разработать для коммунальных служб правила, исключающие использования соляных смесей.

«Помимо этого, прошу Вас рассмотреть вопрос об организации местных референдумов и социологических исследований мнения жителей регионов о предпочтительных методах уборки тех территорий, где они проживают», — говорится в обращении Милонова к главе Минстроя РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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