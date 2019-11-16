ЖКХ

Сергей Дмитриев: Работа управляющих компаний в Псковской области будет оцениваться максимально жестко

Комиссия по лицензированию деятельности управляющих компаний в Псковской области будет подходить максимально жестко к оценке работы «управляек», при необходимости будет лишать их лицензии. Такую позицию высказал руководитель аппарата администрации области, заместитель председателя комиссии по координации работы по вопросам противодействия коррупции Сергей Дмитриев сегодня, 9 декабря, в ходе заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Псковской области.

Он отметил, что на данный момент некоторые недобросовестные руководители являются учредителями нескольких управляющих компаний, при этом фактически деятельность проводит только одна. Со слов Сергея Дмитриева, они создают новые УК, при этом оставляют старые с многомиллионными долгами. «В этой сфере мы проводим серьезный контроль», - заявил он.

Руководитель аппарата администрации Псковской области напомнил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников после встречи с представителями управляющих компаний также высказал жесткую позицию относительно работы «управляек» и заверил, что при необходимости для контроля их деятельности активно будут привлекаться силовые структуры.