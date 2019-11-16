ЖКХ

В 2019 году в Псковской области зафиксировано около 2000 жалоб граждан на работу управляющих компаний

С июня 2015 года отказов по выдаче лицензий управляющим компаниям в Псковской области не было. Председатель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова связывает это с тем, что порядок получения лицензии очень формальный и требует сбора минимального пакета документов. Такую позицию она высказала сегодня, 9 декабря, на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Псковской области.

Она также рассказала, что на данный момент в Псковской области лицензировано 127 управляющих компаний, однако реальную деятельность осуществляют только 106.

Татьяна Смирнова заявила, что в этом году в комитет по региональному контролю и надзору поступило около 2000 обращений граждан и организаций насчет деятельности управляющих компаний. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом количество обращений увеличилось, это связывается с некачественной работой «управляек» и стартом реформы ТКО. По результатам обращения граждан проведено 357 проверок, выдано 226 предписаний. На 1 декабря имеется 5 судебных постановлений, о привлечении учредителей или других представителей управляющих кампаний к административной ответственности.

«Увеличение административных производств и ужесточение работы жилищного надзора - это не показатель эффективности нашей работы, мы работаем по способу мотивации управляющих компаний к надлежащему исполнению своих обязанностей. Нужно повышать эффективность при снижении проверок», - заключила Татьяна Смирнова.