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ЖКХ

Юрист рассказал об условиях получения рассрочки на оплату услуг ЖКХ

09.12.2019 14:43|ПсковКомментариев: 0

При нехватке денег на оплату коммунальной платежки собственники могут потребовать от управляющей компании рассрочку, рассказал «Российской газете» адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов.

Как пишет РИА «Новости», он напомнил, что послабления по оплате услуг ЖКХ бывают трех видов.

Так, обязательная рассрочка предоставляется в случае, когда цена за услугу в текущем расчетном периоде на 25 процентов превышает стоимость за аналогичный период прошлого года. Рассрочка предоставляется на 12 месяцев, однако за нее взимаются проценты.

Договорная рассрочка основывается на соглашении между собственником квартиры и управляющей компанией либо ресурсоснабжающей организацией. В этом случае собственник должен написать заявление, указать причины и период предоставления рассрочки. В этой ситуации также могут начисляться проценты.

Также существует судебная рассрочка, которую потребитель получает в ходе разбирательства по взысканию задолженности, инициированного управляющей компанией. По словам Олега Сухова, суд почти всегда удовлетворяет подобные ходатайства ответчиков.

Теги: #ЖКХ
Источник: Псковская Лента Новостей
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