ЖКХ

Передача жилого фонда городка Остров-3 в муниципальную собственность находится на контроле - Василий Осипов

Работа по передаче жилого фонда городка Остров-3 от министерства обороны Российской Федерации в муниципальную собственность проводится и остается на контроле органов исполнительной власти и депутатов Псковского областного Собрания. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на этот факт сегодня, 9 декабря, на первом заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» указал вице-губернатор региона Василий Осипов.

«В проекте федерального бюджета этих средств отдельной строкой мы пока не видим, но нам пока никто и не отказал. Возможно, средства будут выделены из резервного фонда», - отметил он.

По его словам, с министерством обороны уже подписан протокол по передаче жилого фонда в муниципальную собственность, а также котельных, инженерных сетей и так далее.

«Работа проводится и остается на контроле», - заключил Василий Осипов.