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ЖКХ

Минстрой учтет предложение отменить плату за вывоз мусора для детей до 3 лет

10.12.2019 09:04|ПсковКомментариев: 0

Минстрой РФ может учесть предложение общественной организации «Деловая Россия» об отмене платы за вывоз мусора для детей до трех лет. Об этом во вторник сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальный ответ ведомства.

«Представленное предложение будет проанализировано и по возможности учтено в ходе плановой работы Минстроя России по актуализации законодательства РФ в сфере ЖКХ», - цитирует издание письмо Минстроя.

В октябре «Известия» сообщили, что «Деловая Россия» направила в Минстрой обращение за подписью руководителя комитета по энергетике московского областного регионального отделения организации Алексея Смирнова, в котором предлагалось полностью отменить плату за вывоз мусора для детей до трех лет и ввести льготные ставки для дошкольников и младших школьников до 11 лет. Кроме того, предлагалось освободить от платежей за детей многодетные и малоимущие семьи.

В России 1 января 2019 года началась реформа обращения с твердыми коммунальными отходами. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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