Утверждены тарифы на электроэнергию в Псковской области на 2020 год

Комитетом Псковской области по тарифам и энергетике утверждены тарифы на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей на 2020 год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Псковэнергосбыт», с 1 января 2020 года стоимость 1 кВт/ч не изменится и составит:

для городских жителей 4,40 руб.; для тех, кто проживает в сельских населенных пунктах - 3,08 руб.; для населения, проживающего в домах с электроплитами - 3,30 руб. за 1 кВт/ч.

С 1 июля 2020 года:

- тариф для населения, проживающего в городских населенных пунктах, будет равен 4,60 руб. за 1 кВт/ч;

- тариф для населения, проживающего в сельской местности - 3,22 руб. за 1 кВт/ч;

- для населения, проживающего в домах с электроплитами - 3,45 руб. за 1 кВт/ч.

Увеличение тарифа для всех категорий населения с 1 июля 2020 года составит 4,5%.

АО «Псковэнергосбыт» напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии – до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом.

Оплатить потребленную электроэнергию без комиссии Вы можете на официальном сайте АО «Псковэнергосбыт» https://pskovenergosbit.ru/onlinepay/ и в Центрах обслуживания потребителей, где установлены кассовые аппараты.