ЖКХ

Псковская область представила заявки на получение финансовой поддержки Фонда ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры

9 декабря в Фонд содействия реформированию ЖКХ представлены четыре заявки Псковской области на получение финансовой поддержки за счет средств госкорпорации на реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры. В соответствии с заявками планируется реализация проектов модернизации в сфере водоотведения и теплоснабжения на территории городов Великие Луки, Гдов и Остров, сообщает портал investinfra.ru.

Стоимость проекта модернизации в сфере водоотведения на территории города Великие Луки составляет 319,9 млн рублей, в том числе за счет средств Фонда – 191,940 млн рублей, средств местного бюджета - 63,98 млн рублей и средств участника проекта – 63,98 млн рублей.

В рамках проекта модернизации в сфере водоотведения на территории города Великие Луки планируется реконструкция действующих очистных сооружений города, в том числе: модернизация воздуходувной станции и аэротенков первой и второй очереди, замена воздуходувного и насосного оборудования в воздуходувной станции на менее энергоемкое, замена аэрационных систем и монтаж кассет полимерной загрузки, реконструкция второй очереди зданий и сооружений очистки стоков, замена грабельных решеток, комплектов илоскребов и илососов на новые.

Стоимость проекта модернизации в сфере теплоснабжения на территории города Великие Луки составляет 170,01 млн рублей, в том числе за счет средств Фонда – 102,005 млн рублей, средств местного бюджета - 34 млн рублей и средств участника проекта – 34 млн рублей.

В рамках проекта модернизации в сфере теплоснабжения на территории города Великие Луки планируется модернизация системы теплоснабжения города, в том числе: строительство и реконструкция тепловых сетей для переключения части тепловых нагрузок абонентов, строительство блочно-модульной котельной мощностью 8,3 МВт, реконструкция котельной № 15 с заменой водогрейного котла. Проекты рассчитаны на три года: 2020-2022 годы.

Стоимость проекта модернизации в сфере теплоснабжения на территории города Гдов составляет 61,476 млн рублей, в том числе за счет средств Фонда – 33,69 млн рублей и средств участника проекта – 27,79 млн рублей.

В рамках проекта модернизации в сфере теплоснабжения на территории города Гдов планируется реконструкция существующей котельной № 3 с увеличением установленной мощности до 7 МВт. Проект рассчитан на один год - 2020 год.

Стоимость проекта модернизации в сфере теплоснабжения на территории города Остров составляет 44,06 млн рублей, в том числе за счет средств Фонда – 26,44 млн рублей, средств местного бюджета – 8,81 млн рублей и средств участника проекта – 8,81 млн рублей. Проектом модернизации в сфере теплоснабжения на территории города Остров планируется модернизация существующих котельных № 1 (23,4 МВт) и № 4 (16,4 МВт) с увеличением их мощности до 24,9 МВт и 21,35 МВТ соответственно. Проект рассчитан на два года: 2020-2021 года.

Ранее правление государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрило заявку Псковской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств госкорпорации на реализацию проектов модернизации в сфере коммунальной инфраструктуры.

В Псковской области будет реализован проект модернизации в сфере водоотведения на территории города Пскова. Общая стоимость проекта составляет 176,75 млн рублей, в том числе за счет средств Фонда — 106,05 млн рублей, собственные средства участника проекта — 70,7 млн рублей.

В рамках проекта модернизации планируется реконструкция канализационного коллектора Д1000 мм протяженностью 0,24 км и модернизация трех канализационных насосных станций суммарной мощностью 74 тыс. м3. Проект планируется реализовать в течение 2019-2021 годов.

Реализация проекта позволит повысить надежность функционирования системы водоотведения города, снизит аварийность, создаст резерв мощностей станций и условия подключения новых абонентов к системе водоотведения, а за счет использования энергоэффективного насосного оборудования приведет к снижению энергопотребления системы водоотведения.