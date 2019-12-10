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ЖКХ

Сразу четыре заявки от Псковской области одобрены Фондом содействия реформированию ЖКХ

11.12.2019 19:41|ПсковКомментариев: 0

Сразу четыре заявки от Псковской области по модернизации системы коммунальной инфраструктуры одобрены правлением Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, общая сумма проектов составит около 600 млн рублей, из них большая часть (около 355 млн рублей) будет предоставлена госкорпорацией.

На заседании правления региональные проекты представил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов. «Их реализация позволит оптимизировать работу теплоснабжающего комплекса, заменить старые, устаревшие котельные на новые и современные, установить энергоэффективное оборудование. В результате мы сможем решить целый ряд накопившихся проблем, существенно улучшим качество оказываемых услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения», - отметил председатель комитета.

Две заявки в Фонд содействия реформированию ЖКХ поданы от Великих Лук. Они направлены на модернизацию биологических очистных сооружений канализации, а также системы теплоснабжения города.

В настоящее время качество очистки сточных вод в городе не соответствует нормативным требованиям (существующая схема не предусматривает очистку стоков от фосфора и азота), а оборудование и сооружения системы очистки имеют высокую степень износа. Проект рассчитан на три года и предполагает реконструкцию второй очереди зданий и сооружений очистки стоков, модернизацию воздуходувной станции, аэротенков первой и второй очереди. Это позволит улучшить качество сбрасываемых сточных вод в природные водостоки, снизить эксплуатационные расходы. Общая стоимость проекта - около 320 млн рублей, в том числе за счет средств Фонда -192 млн рублей.

Трехлетний проект модернизации великолукской системы теплоснабжения предполагает строительство и реконструкцию тепловых сетей, возведение новой блочно-модульной котельной, а также реконструкцию существующей котельной № 15 с заменой оборудования. Комплекс мероприятий позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей, снизить потери тепловой энергии за счет применения энергоэффективных материалов, перераспределить нагрузку котельных и высвободить мощности для подключения социально значимых объектов. Общая стоимость проекта составляет около 170 млн рублей, из которых 102 млн рублей выделит Фонд.

Еще одна заявка направлена на реконструкцию в Гдове существующей котельной № 3 на щепе. В рамках реализации проекта будет установлен дополнительный водогрейный котел с транспортером и комплектом необходимого оборудования, а также построен участок теплотрассы протяженностью около 280 метров. Данные работы позволят увеличить установленную мощность котельной до 7 МВт, повысить надежность, безопасность и эффективность всей системы теплоснабжения, улучшить присоединенную нагрузку потребителей. На реализацию проекта планируется направить около 61,5 млн рублей, более 50% которых - средства Фонда.

Благодаря росту мощности котельной появится возможность строительства в Гдове новой школы на 825 мест с последующим подключением к централизованному теплоснабжению.

На модернизацию системы теплоснабжения города Острова направлена и еще одна заявка в Фонд. Проект предполагает реконструкцию двух котельных № 1 и № 4, где старые котлы заменят на новые. Это позволит устранить дефицит существующей тепловой мощности, а также снизить потери тепловой энергии за счет применения энергоэффективного оборудования. На эти цели планируется направить более 44 млн рублей, из которых 26,5 млн рублей - средства Фонда.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно заявлял о готовности региона принимать активное участие в программах Фонда, направленных на софинансирование расходов по созданию и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Ранее Фондом была одобрены две заявки, на реализацию которых будет направлено около 450 млн рублей. Одна из них - на предоставление финансовой поддержки на реализацию проекта модернизации в сфере водоотведения на территории города Пскова. Другой проект направлен на модернизацию сферы теплоснабжения города Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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