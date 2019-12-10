ЖКХ

Жители псковской «сталинки» опасаются, что их дом может рухнуть из-за капремонта

Во время проведения капитального ремонта дома №14 на Рижском проспекте в Пскове по зданию пошла трещина. Жильцы в шоке, они опасаются, что их дом повторит другой «сталинки» - на Октябрьском, 52, где в свое время из-за рабочих обрушился целый этаж, пишет «МК в Пскове».

Жители дома полагают, что трещина по всей стене здания пошла, потому что рабочие слишком глубоко отрыли фундамент.



Фото: Виктор Ланцев

В начале декабря на место приезжала комиссия в составе представителей Регионального оператора, проектной организации и подрядчика. «По результатам выезда и проведенного осмотра был разработан ряд мероприятий, направленных на предотвращение негативных последствий сложившейся ситуации, который так же позволит продолжить и закончить начатые работы по капитальному ремонту многоквартирного дома», - пояснила представитель регионального комитета по строительству и ЖКХ.

Специалисты из Фонда капитального ремонта пояснили, что трещина возникла из-за просадки фундамента.

«Во время работ в рамках капремонта открывается фундамент дома, а затем он освобождается от грунта. Когда строители сняли грунт, влага повредила часть фундамента, и дом просел, - рассказал корреспонденту «МК в Пскове» специалист регионального Фонда капремонта. – В ближайшее время для укрепления стены мы будем заливать бетоном трещину, а потом ставить маячки, чтобы проследить динамику».



Фото: Михаил Баранов

По словам специалиста, глубина котлована не могла повлиять на образование трещины. Возможно, это вина строителей, которые допустили ошибку на стадии снятия грунта. Специальная комиссия проверит действия работников и выяснит, причастны ли они к разрушению.

Сейчас ситуация находится на особом контроле Фонда капремонта и комитета по строительству и ЖКХ Псковской области.