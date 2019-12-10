ЖКХ

В России изменились условия расчета тарифа на воду

Руководители регионов получили право принимать решение об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории субъекта РФ. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 12 декабря, сообщает «Парламентская газета».

В документе сказано, что в случае принятия решения об установлении однокомпонентного тарифа, он устанавливается органом регулирования тарифов в расчете на 1 кубический метр горячей воды. Указанный однокомпонентный тариф включает в себя стоимость 1 кубического метра холодной воды и расходы на подогрев 1 кубического метра холодной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 кубического метра холодной воды до температуры, соответствующей установленным требованиям, и тарифа на тепловую энергию.

«Федеральной антимонопольной службе по согласованию с Минстроем, Минэкономразвития и министерством энергетики нужно будет привести в 4-месячный срок методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с настоящим постановлением», - отмечено в постановлении.