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Александр Котов предупредил о шквале прокурорских протестов в связи с отсутствием контейнерных площадок в районах Псковской области

12.12.2019 11:15|ПсковКомментариев: 0

Муниципальные образования Псковской области могут столкнуться со шквалом прокурорских протестов в связи с неисполнением обязательств по ликвидации несанкционированных свалок и оборудованию контейнерных площадок для сбора мусора. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на этот факт указал сегодня, 12 декабря, на очередном заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

«Надо разобраться, кто все-таки отвечает за несанкционированные свалки на земельных участках, собственность на которых не разграничена. Подозреваю, что это все-таки муниципалитеты. Оборудование контейнерных площадок - это уже 100% ответственность муниципалитетов. И прокуратура уже обращает на это внимание. Мы можем столкнуться с целым валом прокурорских протестов, которые подразумевают и немалые штрафы. Начинать эту работу надо, несмотря на то, что на это выделяются небольшие деньги», - высказался он.

Ранее на заседании согласительной комиссии по проекту бюджета прозвучало, что расходы на ликвидацию несанкционированных свалок и оборудование контейнерных площадок составляют всего 5 млн рублей на весь регион. Депутаты подчеркнули, что эта сумма катастрофически мала.

«Необходимый объем средств легко посчитать, главы районов предоставят информацию по контейнерным площадками, информация по несанкционированным свалкам тоже имеется у администрации региона», - отметил Александр Котов.

Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов сообщил, что администрацией региона действительно ведется работа по установлению несанкционированных свалок совместно с органами местного самоуправления и Общероссийским народным фронтом. «Мы взяли за основу информацию ОНФ, плюс консультации с главами районов. Эту информацию начали конкретизировать, поскольку такие свалки находятся на разных землях - земельные участки, где есть собственник (частный или муниципальное образование), а где собственность не разграничена. Посмотрели, как у нас муниципальные образования ведут административную практику по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, и увидели, что она находится в зачаточном состоянии», - прокомментировал он.

По его словам, многие несанкционированные свалки находятся на землях без собственника. «У нас до сих пор нет стопроцентной уверенности, за чей счет они должны убираться.  Возможно, это все-таки будет зона ответственности муниципальных образований. Сейчас мы работаем с двумя министерствами (природных ресурсов и ЖКХ), они запросили у нас объем средств на оборудование контейнерных площадок и создание экотехнопарков. Возможно, и по этому направлению мы получим какие-то средства. Зачастую несанкционированные свалки - это и есть «контейнерный площадки», поэтому это связанная работа. Ликвидируется свалка и тут же устанавливается легитимная контейнерная площадка», - заключил Василий Осипов.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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