ЖКХ

Александр Котов призвал разобраться в вопросе долгов ряда районных школ по услугам ЖКХ

Несколько районов Псковской области - Стругокрасненский, Печорский, Плюсский и Новоржевский - жалуются на недостаточность нормативов, используемых при расчете базовых бюджетных расходов на оплату услуг ЖКХ в общеобразовательных организациях. Как передает сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, этот вопрос рассматривался сегодня, 12 декабря, на очередном заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Первый заместитель финансового комитета области Людмила Павлова отметила, что этот вопрос поднимается ежегодно. «Но, по нашему мнению, он уже достаточно отрегулирован. По итогам 2018 года фактические расходы муниципалитетов были даже ниже наших расчетных - на 106 млн рублей. Однако ряд районов показал резкий рост недостатка дотаций. По этим районам был сделан доскональный анализ. В этом году мы районам, которые показали недостаток средств, выделили дотации на сбалансированность. Причем не только за 2018 год, но и авансировали в размере 70% за 2019 год. Общая сумма выделенной дотации – 21,2 млн рублей. Самый большой размер дотации был выделен Плюсскому району – 6 млн рублей», - рассказала она.

На актуальность проблемы обратил внимание спикер регионального парламента Александр Котов. В качестве примера он привел ситуацию во Владимирской школе Стругокрасненского района, в которой есть бассейн, дающий серьезную долю в объеме платежей.

«По Владимирской школе есть судебное решение на оплату задолженности за коммунальные услуги. Не только за текущий год, но и за предыдущий. Средств на оплату у них нет, а уже декабрь», - предостерег он. Парламентарий предложил, заранее планировать величину расходов по учреждениям, исходя из фактического объема потребления (согласно приборам учета).

«Надо разбираться в каждом конкретном случае, но делать это раньше. Нужно планировать объемы расходов в 2020 году, чтобы не было повторения такой ситуации, когда через суд взыскивают задолженность. Мы не может отойти от нормативного финансирования, но все-таки нужно учесть особенности каждого муниципалитета и конкретного учреждения. Для этого и существует тот механизм, чтобы там, где этих нормативов не хватает, разобраться в ручном режиме, а также выяснить, что нужно сделать, чтобы сэкономить на этих расходах», - высказался Александр Котов.

Людмила Павлова в свою очередь уточнила, что в прошлом году районам, в которых есть образовательные учреждения с бассейнами, предложили особую методику расчетов, а также заверила, что финансовый комитет продолжит тщательно и досконально анализировать расходы муниципалитетов, в том числе в сфере коммунальных платежей учреждения образования.