ЖКХ

Выработать механизмы взыскания долгов псковичей за ЖКУ предложили управляющие компании

Глава администрации Пскова Александр Братчиков проводит совещание по вопросам взаимодействия управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в обсуждении вопроса принимают участие руководители УК, МП «Псковские тепловые сети», «Горводоканал», представители УГХ.

Александр Братчиков напомнил, что на прошлой неделе губернатор Михаил Ведерников провел совещание с управляющими компаниями, на котором обсуждалась проблема взаимоотношения жильцов, УК и ресрсоснабжающих организаций, в частности, по вопросу норматива по теплу, воде и необходимости установки счетчиков.

«Возникает ситуация, что многие платят по нормативу, даже если у них стоят счетчики», - пояснил сити-менеджер. Эту тенденцию подтвердили на сегодняшнем совещании и руководители УК, отметив, что ЖКУ исправно предоставлялись, а взыскать плату за нее в полном объеме было зачастую не с кого.

«Поэтому УК становятся заложниками ситуации, - пояснил руководитель УО «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков. - Ресурсные организации предъявляют к нам судебные иски, мы между собой субъектные разбирательства ведем, а население остается в стороне от ситуации». По его словам, есть прослойка населения, которая не оплачивает расходы не потому, что не может, а потому, что не хочет - такая ситуация была несколько лет назад, тогда долги с горожан никто не взыскал, и они думают, что в этот раз все будет так же.

«Мы - за справедливость в расчетах», - подчеркнул Дмитрий Гусаков и предложил « выработать единые правила игры по погашению долгов, чтоб не загонять кого-то в тупик, а взыскивать долги,чтобы подача заявления в суд не была в этой ситуации единственным механизмом погашения задолженности». В качестве возможных мер он предложил подумать о механизме рассрочки уплаты долгов или об ограничении предоставления коммунальных услуг должникам за ЖКУ.

Также со стороны управляющих компаний сегодня было высказано предложение изменить норматив потребления ЖКУ.