ЖКХ

Директор «Горводоканала»: Заниженный норматив потребления коммунальных услуг стимулирует жителей выводить из строя приборы учета

Заниженный норматив потребления коммунальных услуг стимулирует потребителей любым способом выводить из строя приборы учета. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил директор МП города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин на сегодняшнем совещании по вопросам взаимодействия управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями, в ходе которого было высказано предложение увеличить норматив потребления, чтобы в том числе дисциплинировать население на предмет оплаты за поставляемые ЖКУ.

«По нормативу потребления сегодня ситуация подходит к критической. И, если занимать жесткую позицию с точки зрения ресурсоснабжающей организации, то в ближайший год многие управляющие компании станут банкротами, а ресурсоснабжающие организации большую часть своих денег не получат. Чтоб избежать этой ситуации, надо срочно менять норматив», - отметил директор водоканала.

«Часть чиновников считает, что повышение норматива потребления даст большую финансовую нагрузку на плечи. Но на самом деле не даст. Именно повышение норматива потребления будет стимулировать граждан к установке учета, чтоб жилец платил за справедливо поставленный ресурс - без переплат и недоплат. А сегодня заниженный норматив стимулирует выводить из строя счетчики любым способом, вплоть до механического повреждения», - отметил Константин Болотин, добавив, что в Пскове уже зафиксировано несколько таких случаев.

«К следующему году более 500 домов Пскова должны будут провести поверку или обнулить приборы учета. И я так понимаю, управляющие компании это делать не будут. У нас уже зафиксированы несколько управляек, которые физически выводят приборы учета из строя. Поэтому ситуация достаточно критическая. Мы готовы с управляющими компаниями ее обсуждать, настроены решать вопросы до суда, но хотя бы какая-то платежная система должна быть. А многие управляющие компании забились в домик и закрылись», - добавил он.