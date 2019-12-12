ЖКХ

Власти Пскова предлагают повысить норматив потребления коммунальных услуг

Власти Пскова выйдут с предложением к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову о рассмотрении вопроса повышения норматива потребления коммунальных услуг. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение было принято на сегодняшнем совещании по вопросам взаимодействия управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями Пскова.

О необходимости повышения норматива потребления сегодня говорили и руководители управляющих компаний, и руководство УГХ, и руководители «Горводоканала» и «Псковских тепловых сетей». Действующий норматив, по их убеждению, крайне низкий и на фоне низкой платежной дисциплины населения увеличивает долги перед ресурсоснабжающими организациями. Так, долг населения перед ПТС за тепло и горячую воду составляет на данный момент 250 млн рублей. «Сегодня ряд управляющих компаний не оплачивает даже кубы, зафиксированные приборами учета. Мы несем убытки, после установления новых нормативов мы сразу потеряли 100 млн рублей», - отметил директор ПТС Александр Коростелев.

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По итогам совещания будет подготовлено и направлено обращение в адрес губернатора с конкретными предложениями по решению вопроса с долгами за ЖКУ и обоснованием предложенных мер. «Смысл в том, чтобы все максимально честно и справедливо платили за потребленные услуги», - отмечали участники совещания.

Наряду с этим Александр Братчиков призвал управляющие компании качественно изменить отношение к исполнению своих обязанностей. «Помните - как вы будете относиться к горожанам, такое доверие будет и к вам», - призвал он.

Комментируя обсуждаемые сегодня предложения по повышению норматива потребления, сити-менеджер особо подчеркнул: «Жители города должны понимать, что это не потому, что управляющие компании, ПТС или УГХ хотят больше денег. Это не чья-то прихоть. Это желание честных взаимоотношений между всеми участниками процесса», - подытожил Александр Братчиков.