ЖКХ

Региональная прокуратура проводит проверку по вопросу обеспечения топливом котельных в Новоржевском районе

Прокуратура Псковской области проводит проверку по вопросу обеспечения топливом котельных в Новоржевском районе.

В адрес председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова областная прокуратура направила запрос с просьбой рассмотреть вопрос о выделении специалиста данного комитета для участия в проведении совместной проверки по осмотру котельных Новоржева. Цель данного осмотра - оценка запасов топлива.

В прокуратуре также отмечают, что данное мероприятие инициировано с целью проверки информации, размещенной на сайте Федерального агентства новостей.

Отметим, в начале декабря на информационном ресурсе появилась статья о проблемах, которые возникли в Новоржевском районе в связи с приходом к власти «яблочницы» Софьи Пугачевой.

В частности, в статье автор приводит опасения местных жителей по поводу того, что администрация района до сих пор не выставила тендер на поставку топлива в новом отопительном сезоне.

«На дворе декабрь, а во всех десяти котельных Новоржевского района Псковской области жгут последние запасы дров и угля. Из-за того, что районные власти вовремя не заключили новый договор на поставку топлива, Новоржевская районная больница, а вместе с ней и весь район в целом, могут остаться без тепла», - отмечается в статье на информационном ресурсе «Федеральное агентство новостей».