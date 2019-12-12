ЖКХ

В Пскове создают мобильное приложение для связи населения, «управляек» и ресурсоснабжающих организаций

Власти Пскова разрабатывают механизм взаимодействия псковичей, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций через мобильное приложение. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель комитета информационных технологий администрации Пскова Максим Брюшкин на совещании 16 декабря.

В настоящее время прорабатывается внешний вид и контент приложения. Ожидается, что оно будет запущено в январе-феврале следующего года. Новый механизм позволит упростить взаимодействие горожан, «управляек» и ресурсоснабжающих предприятий. В частности, рассматривается возможность увязки данного предложения с диспетчерскими службами управляющих компаний, Псковских тепловых сетей и «Водоканала», а также идея создания объединенного колл-центра.

Между тем, глава городской администрации Александр Братчиков подчеркнул, что, прежде чем внедрять новый механизм, будет изучена подобная практика работы управляющих организаций. «Постараемся сделать единообразную систему для всего города, она должна быть читаема», - заключил он.