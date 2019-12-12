ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Константином Болотиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

Ведущий программы Константин Калиниченко поговорит с ним о том, каким был 2019 год для псковского водоканала, какие проблемы получилось решить в уходящем году, а также о реализации программы «Чистая вода» и о ходе реализации проекта 2-й очереди подземного водозабора.

Также Константин Болотин расскажет о планах «Горводоканала». Какие проекты будут реализовываться в ближайшее время, а какие уже находятся в стадии реализации? Будет ли в Пскове «мягкая» вода и можно ли нашу воду пить из-под крана?

Об этом и многом другом слушайте в прямом эфире. Вопросы гостю студии можно задать по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.