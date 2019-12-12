ЖКХ

Псковский водоканал планирует погасить просроченную кредиторскую задолженность в течение 2020 - 2021 годов

Псковский водоканал планирует погасить просроченную кредиторскую задолженность в течение 2020-2021 годов. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

Он напомнил, что дамокловым мечом над предприятием висел долг по кредиту ЕБРР, который брался под строительство подземного водозабора, но весной этого года проблему удалось решить благодаря помощи губернатора региона Михаила Ведерникова.

«Если кратко вспомнить историю возникновения кредита, в 2010 году администрацией Псковской области проводились переговоры с ЕБРР по привлечению средств в инфраструктурные проекты области, в том числе города Пскова, и было принято решение о строительстве подземного водозабора. Псков получил гранты на реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения на сумму 6,5 млн евро (порядка 350 млн рублей), на возвращать кредит планировалось за счет роста тарифа», - напомнил гость студии. Однако в 2012 году, уже после начала работ, поменялось законодательство, в соответствии с которым было введено понятие предельного индекса, а рост тарифа не должен был превышать уровень инфляции. «С 2013 году наше предприятие стало недополучать доходы для продолжения строительства. В связи с большой инертностью властей к смене правил игры наше мы стали заложниками этой ситуации и к 2018 году пришли к удручающему положению - для погашения долга перед ЕБРР нам приходилось «выдергивать» деньги из оборотных средств, не платить поставщикам услуг. Отсюда возникла большая просроченная задолженность в сумме 250 млн рублей», - отметил Константин Болотин.

Фактически, по его словам, водоканал был в предбанкротном состоянии и самостоятельно из него выйти не смог. «В 2018 году в Псковской области поменялся губернатор, он взял наш вопрос на контроль, и можно сказать, благодаря ему он сдвинулся с мертвой точки. В марте 2019 года мы получили из администрации области финансовую поддержку в виде субсидий в сумме 270 млн рублей и из городской администрации в сумме 77 млн рублей и фактически погасили досрочно этот кредит», - рассказал директор водоканала.

В апреле, по его словам, сотрудникам водоканала удалось «вздохнуть спокойно». «Единственно, что у нас осталось требование погасить просроченную кредиторскую задолженность перед поставщиками, и эту задачу мы держим в приоритете. Начиная с апреля, мы сократили ее более чем на 60 млн рублей (это достаточно хороший показатель), и если не будет никаких потрясений, планируем в течение года-полутора лет выйти на текущие платежи», - заключил Константин Болотин.