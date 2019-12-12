ЖКХ

«Горводоканал» планирует заменить старые водопроводные сети Пскова за 3 - 5 лет

Псковский «Горводоканал» планирует заменить все старые водопроводные сети города за 3-5 лет. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

Плохое состояние сетей он назвал «не тупиковой проблемой, а стратегической». «Это проблема развития города. В одночасье все сети заменить мы не сможем, и сегодня государство подводит нас либо к привлечению инвестора, либо к созданию инвестиционной программы, в рамках которой можно выполнить определенные мероприятия», - отметил гость студии, напомнив, что недавно «Горводоканал» утвердил инвестиционную программу, в которой в том числе заложена перекладка старых водопроводных сетей.

«Вплотную хотим заняться этим с 2021 года. В течение 3-5 лет эту работу можно выполнить и заменить основные старые сети. Сегодня город условно можно поделить на развивающиеся районы, где сети достаточно новые, и исторический центр, где сети старые. В развивающихся районах проблем нет с сетями. Вопрос именно в исторической части города, где сети до сих пор не заменены», - заключил Константин Болотин, напомнив что сотрудники водоканала локально решают вопрос по замене сетей, когда устраняют возникающие аварийные ситуации.