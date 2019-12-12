ЖКХ

Граждан переселят из аварийного фонда по новым механизмам

Российские органы власти смогут признавать жилые дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а возмещение за изымаемое жилое помещение будет определяться особым порядком. Такие поправки в Жилищный кодекс и в Федеральный закон «О фонде содействия реформированию ЖКХ» Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании 23 декабря, сообщает «Парламентская газета».

Документ разработан для того, чтобы создать новые механизмы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающие соблюдение их жилищных прав. Такое поручение в 2018 году дал президент РФ Владимир Путин.

Уточняются основания, порядок и критерии признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Кроме того, фиксируется порядок обеспечения жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

Региональные власти смогут устанавливать для собственников дополнительные меры поддержки. Это правило начнет работать, если на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у них отсутствует иное жилье.

Кроме того, Фонд содействия реформированию ЖКХ становится агентом кабмина по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья.