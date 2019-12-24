ЖКХ

Как правильно подключить газовую плиту или водонагреватель, советуют псковичам

Не за горами новогодние праздники. Жители Псковской области проводят последние дни перед Новым годом в приятной суете: планируют меню праздничного ужина, закупают продукты. В это время, разумеется, придется больше времени проводить на кухне, пользоваться газовыми плитами и колонками.

Сохранить радостные воспоминания о встрече Нового Года и Рождества помогут простые правила использовании газового оборудования.

Статистика свидетельствует: основная причина ЧП с газом - банальное несоблюдение правил безопасности или легкомысленное к ним отношение.

Прежде всего, газовая плита, колонка или водонагреватель должны быть подключены по всем правилам.

Для установки нового газового оборудования, для его отключения/повторного подключения, всегда необходимо вызывать представителей специализированной газовой организации. Ее телефон указан в договоре на техническое обслуживание газового оборудования, который у вас должен быть заключен. Уточнить, заключен ли договор по конкретному адресу, можно по телефону 59-50-50.

Нередко такие договоры заключаются комплексно на все газовое оборудование многоквартирного дома через управляющую компанию – но только в случае, если такое решение было принято на общем собрании собственников жилья. Аналогичный договор должен быть заключен и у собственника индивидуального жилого дома.

Ошибок, которые может допустить неквалифицированный ремонтник – масса: от неправильного выбора материалов до нарушения технологии монтажа. И любая (!) из этих ошибок может привести к утечке газа, взрыву или отравлению угарным газом, стать смертельной для владельца газового оборудования, его семьи и соседей.

Даже если газовая самодеятельность обошлась без жертв, но привела к нарушению газоснабжения соседей, безответственному абоненту придется ответить рублем за свою «инициативу»: стоимость восстановительных работ (например, откачки воды из газопровода и его продувки) и повторного пуска газовых приборов соседей виновнику ЧП придется полностью компенсировать из своего кармана.