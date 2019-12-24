ЖКХ

Помнить, что газовое оборудование имеет предельный срок эксплуатации, советуют псковичам

Близится Новый 2020 год, а это значит, что предпраздничная суета скоро захватит все города. Люди начинают новогоднюю подготовку: покупают подарки, украшают свои дома, планируют отдых. Многие в конце года решаются сделать себе нужные в хозяйстве подарки, например, обновить газовые плиты, колонки или приобрести современный газовый духовой шкаф.

Как отметили в АО «Газпром газораспределение Псков», при приобретении нового, современного газового оборудования проблем обычно не возникает. Оно, как правило, снабжено автоматизированной системой контроля: если что-то пойдет не так, автомат сам отключит подачу газа. Сейчас выбор такого оборудования - и импортного, и отечественного - на рынке достаточно большой. Это касается и плит, и газовых колонок, и газовых котлов.

Проблема состоит в том, что большинство оборудования в домах псковичей давно превысило предельный срок его эксплуатации, но люди не понимают, зачем менять плиту, которая еще работает.

«Любое газовое оборудование имеет предельный срок эксплуатации, установленный заводом-изготовителем и указанный в паспорте прибора. Как правило, для газовых плит - это около 15 лет. По истечении этого срока их необходимо в обязательном порядке либо диагностировать и подтверждать, что оно исправно, либо менять, - уточняет главный инженер Псковского РЭУ АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Смирнова. - Диагностика газоиспользующего оборудования проводится специализированной организацией по письменному заявлению от собственника».

Напоминаем, что эксплуатации газового оборудования в обязательном порядке необходимо соблюдать основные правила безопасности:

- содержать газовое оборудование в чистоте и следить за его исправностью;

- проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования;

- перед розжигом горелок газоиспользующего оборудования (топки печи, духового шкафа) проветривать его в течение 3 - 5 минут;

- проветривать само помещение для доступа воздуха, необходимого для полного сгорания газа;

- после окончания пользования газом – закрывать не только краны на самом оборудовании, но и вентиль на подводящей к газовому оборудованию трубе;

- немедленно сообщать в аварийную газовую службу (телефон 04, 104) в случае обнаружения утечки газа;

- раз в год обеспечивать сотрудникам специализированной организации доступ для проверки газового оборудования.