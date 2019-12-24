ЖКХ

Кто несет ответственность за состояние газового оборудования?

Нарушения при эксплуатации газового оборудования могут стать причиной отравления угарным газом или даже привести к взрыву. Поэтому очень важно соблюдать правила пользования газовыми приборами, знать, когда и кто должен их проверять и что делать, если прибор сломался, подчеркивают в АО «Газпром газораспределение Псков».

Безопасное использование газа для коммунально-бытовых нужд регулируется инструкцией Минстроя, вступившей в силу в 2018 году. В ней, в частности, более четко прописано, кто за что отвечает.

Управляющая компания, обслуживающая многоквартирный дом, несет ответственность за состояние внутридомового газового оборудования, которое относится к общему имуществу. За внутриквартирное оборудование отвечает собственник лично.

Чтобы было понятнее: все газопроводы многоквартирного дома до запорной арматуры (крана), расположенной на ответвлениях газопровода к газоиспользующему оборудованию (плита, колонка, отопительный котел), - это зона ответственности управляющей компании. За состоянием газового оборудования, расположенного после крана в квартире, обязаны следить собственники (пользователи) жилого помещения.



Обязаны следить - не значит, что должны чинить сами. Это как раз собственникам жилья категорически запрещено. Замена или ремонт газового оборудования должны проводиться только специализированной организацией, с которой у собственника (пользователя) квартиры или индивидуального жилого дома заключен договор.

Ответственность за состояние газового оборудования собственник несет, в том числе, и путем заключения договора на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией. А также надлежащей эксплуатацией оборудования при его использовании.

Напомним основные правила:

- содержать газовое оборудование в чистоте и следить за его исправностью;

- проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования;

- перед розжигом горелок газоиспользующего оборудования (топки печи, духового шкафа) проветривать его в течение 3 - 5 минут;

- проветривать само помещение для доступа воздуха, необходимого для полного сгорания газа;

- после окончания пользования газом – закрывать не только краны на самом оборудовании, но и вентиль на подводящей к газовому оборудованию трубе;

- немедленно сообщать в аварийную газовую службу (телефон 04, 104) в случае обнаружения утечки газа;

- раз в год обеспечивать сотрудникам специализированной организации доступ для проверки газового оборудования.