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Закон, приравнивающий сжигание мусора к «утилизации» ТКО, подписан президентом РФ

30.12.2019 09:28|ПсковКомментариев: 0

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому сжигание твердых коммунальных отходов (ТКО) приравнивается к «утилизации».

Ранее эта процедура квалифицировалась как «обезвреживание» и требовала предоставления большей экологической документации и разрешений.

Документ, принятый Госдумой 18 декабря и одобренный Советом Федерации 23 декабря этого года, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

По действующему в РФ законодательству, к утилизации можно относить только рециклинг - повторное использование отходов для производства товаров (например, сдача резиновых покрышек), регенерацию - возврат товаров в производственный цикл после подготовки (сдача стекла), рекуперацию - извлечение полезных компонентов для их повторного применения (например, извлечение металлокорда из покрышек и его использование в бетонных плитах).

Принятый закон относит к утилизации «использование ТКО в качестве возобновляемого источника энергии после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки» - так называемая «энергетическая утилизация», или сжигание.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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