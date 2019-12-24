ЖКХ

Новые мусоровозы пополнили парк спецтехники регоператора

Парк техники регионального оператора по обращению с ТКО - компании «Экопром» пополнили два новых мусоровоза. Они будут работать на маршрутах в районах области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регоператора.

Объем кузова каждого из новых мусоровозов 16 кубометров. В среднем он может собирать от 80 до 90 евроконтейнеров мусора.

«Это техника с системой задней загрузки, которые мы приобретаем на протяжении последнего времени, - отметил он. - Машины обладают наибольшей грузоподъемностью и мощным механизмом пресса в своем классе».

Кроме того, по словам Сергея Пайста, мусоровозы будут хорошим подспорьем в работе регоператора в новогодние праздники.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы за новогодние праздники в Псковской области мусор вывозился в штатном режиме», - сказал он.

Напомним, что ООО «Экопром» является «дочкой» компании «Мехуборка», которая специализируется на работе по обращению с ТКО сразу в нескольких регионах России. С начала работы в регионе компания вложила в технику и имущество порядка 500 млн рублей.