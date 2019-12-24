ЖКХ

Сергей Пайст: Мы не допустим сбоев в графике вывоза мусора в новогодние праздники

На сайте регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области - компании «Экопром» опубликован график вывоза твердых бытовых отходов в период новогодних каникул. Как рассказал директор компании Сергей Пайст, информация представлена по каждому муниципальному образованию.

«Любой, зайдя на наш сайт, может посмотреть, где и в какие дни будет производится вывоз мусора, - пояснил он. - Мы не допустим сбоев в графике вывоза мусора в новогодние праздники».

С графиком выездов можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее директор регоператора уже заявлял, что сотрудники компании, отвечающие за вывоз мусора, будут работать и в праздничные дни.