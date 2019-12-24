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В новогодние праздники псковские газовики перейдут на усиленный режим работы

30.12.2019 17:15|ПсковКомментариев: 0

АО «Газпром газораспределение Псков» с 31 декабря 2019 по 8 января 2020 года перейдет на усиленный режим работы для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей.

Газовики установят особый контроль за работой оборудования газораспределительного комплекса. На усиленный режим работы переведена аварийная служба «04» и другие подразделения оперативного реагирования.

Кроме того, в газораспределительной организации будет организовано круглосуточное дежурство технических руководителей, ответственных специалистов и аварийно-восстановительных бригад.

«Мы убедительно просим абонентов не оставлять без присмотра работающее газовое оборудование и не нарушать правила эксплуатации газовых плит, котлов и водонагревателей. При обнаружении запаха газа, вызвать аварийно-диспетчерскую службу в любое время суток можно со стационарных телефонов по номеру 04, с мобильных аппаратов – 104», - отметил начальник Центральной диспетчерской службы «Газпром газораспределение Псков» Алексей Нестеров.

Источник: Псковская Лента Новостей
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