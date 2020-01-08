ЖКХ

Псковская область вошла в число регионов с низкими темпами сноса аварийных домов

Фонд содействия реформированию ЖКХ подвел итоги проведения мониторинговых мероприятий реализации регионами РФ программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры и выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации, а также выездного мониторинга реализации региональными операторам своей деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, за 2019 год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда, за год с участием представителей контрольно-надзорных органов в 63 субъектах РФ проведены 100 выездных проверок, в ходе которых на территории 286 муниципальных образований осмотрены 1 302 многоквартирных дома и проверен ход реализации 5 проектов модернизации.

Как следует из отчетов фонда, Псковская область вошла в число регионов, где в 2019 году были зафиксированы низкие темпы сноса расселенных аварийных домов, включенных в заявки 2008−2016 годов на предоставление финансовой поддержки фонда. Основными причинами затягивания сроков сноса расселенного жилья являлось отсутствие денежных средств в бюджетах муниципальных образований, а также непредвиденные обстоятельства (незавершенные судебные разбирательства, розыск граждан, чье местопребывание неизвестно, оформление наследства).

Кроме того, Псковская область перечислена среди регионов, где в ходе мониторинга выявлены факты предоставления недостоверных сведений в составе отчетности, направляемой в фонд.