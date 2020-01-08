ЖКХ

Вода жирная и холодная - псковичка пожаловалась на полугодовое отсутствие горячей воды

В многоквартирном доме №7 на улице Ижорского батальона в Пскове уже полгода нет горячей воды. Об этом сообщила одна из его жительниц на сайте губернатор60.рф.

При этом она отмечает, что ранее комитет по региональному контролю и надзору Псковской области выдал предписание о приведении в срок до 31 декабря 2019 года параметров горячей воды в нормативное состояние. Автор жалобы уверяет, что предписание так и не было исполнено.

«На сегодняшний день по-прежнему горячей воды нет (идет холодная). После установки оборудования по дозированию химии в ГВС вода по-прежнему идет холодная или еле теплая с очень слабым напором. Вода стала жирная на ощупь и стала пахнуть, дозировка химии никем не контролируется, люди боятся», - написала псковичка.

«Сколько люди еще должны мучиться... Прошу провести проверку и дать людям ответ, когда мы будем жить с горячей водой», - заключила автор жалобы.

В отчет председатель комитета по региональному контролю и надзору Татьяна Смирнова сообщила, что комитетом сегодня, 9 января, издан приказ о проведении проверки исполнения предписания. Проверка будет проведена в течение трех рабочих дней.