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Регоператор по обращению с ТКО ответил жителям псковского частного сектора, получившим квитанцию с завышенной суммой

Регоператор по обращению с ТКО в Псковской области «Экопром» - филиал компании «Мехуборка» - разъяснил жителям псковского частного сектора, почему некоторые из них получили квитанции по оплате, в каждой из которых начислено около 500 рублей.

О таких квитанций Псковская Лента Новостей узнала от жителей Луковского и Фрунзенского проездов микрорайона Лопатино.

Псковичи из частного сектора привели в пример 70-летнюю пенсионерку Марию Люхо с Фрунзенского проезда, 2, получившую за ноябрь квитанцию с суммой 560 рублей 40 копеек.

Жильцы подметили, что эта квитанция пришла на имя мужа Марии - Василия Люхо, умершего около 6 лет назад. При этом выразили негодование, что платежки получают, а мусорных контейнеров в окрестностях нет: везут отходы в контейнеры, расположенные ближе к центру города.

Руководитель регоператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст рассказал о ходе разрешения вопроса отсутствия контейнеров в частом секторе муниципалитета. А также разъяснил местным жителям, как провести перерасчет в отношении некорректных квитанций.

«Несмотря на то, что в частном секторе у нас проблема с контейнерами, его жители вывозят мусор в другие контейнеры, поэтому мы имеем право взымать плату. То есть фактически услуга оказывается, и регоператор платит всем подрядчикам: перевозчикам, сортировщикам, объектам обработки и размещения на полигонах», - отметил Сергей Пайст.

Он также добавил, что организация обращалась в администрацию Пскова еще с начала 2019 года, чтобы определить места накопления отходов в частом секторе, и частично это удалось: построено несколько площадок, на которых установлены контейнеры.

«Но проблема есть, и в отношении ее разрешения мы не стоим на месте. Чтобы дополнительно определить места накопления, где будут контейнеры, перед Новым годом встречались с представителями управления городского хозяйства администрации Пскова. Затем - в первые дни января. Следующая встреча - 10 января. Нужно разрешить вопрос, чтобы люди выбрасывали мусор в те контейнеры, в которые - более удобно», - подчеркнул руководитель «Экопрома».

Псковичам из частного сектора, получившим некорректные квитанции, Сергей Пайст посоветовал обратиться в Единый центр обслуживания клиентов «Экопрома» (улица Льва Толстого, 3), для перерасчета. Офис Центра с понедельника по четверг работает с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00. Перерыв на обед - с 13:00 до 14:00.

«Если квитанция приходит на имя скончавшегося, значит, у нас по этому адресу неактуальная информация, но мы тоже работаем над этим. Однако в частом секторе нет управляющих компаний, которые могли бы предоставить актуальную информацию о количестве граждан. В таком случае, в Единый центр обслуживания необходимо обратиться с архивной справкой о гражданах, зарегистрированных по конкретному адресу. Там будут данные, кто зарегистрирован, а кто - нет. После чего в Центре нужно написать заявление, и сотрудники произведут перерасчет», - отметил Сергей Пайст

Также руководитель организации подметил, что жители псковского частного сектора, по которым информация - актуальна, тоже могут получить квитанции с суммой, способной показаться завышенной: «В этом случае, вероятно, сумма указана за несколько месяцев».