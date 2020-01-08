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Сработали достойно - Регоператор оценил вывоз мусора в Псковской области в новогодние праздники

Регоператор по обращению с ТКО в Псковской области «Экопром» - филиал компании «Мехуборка» - оценил работу организаций, задействованных в вывозе мусора на территории региона в новогодние праздники, как достойную. Как Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель филиала Сергей Пайст, в этот период компании, участвовавшие в процессе, работали без выходных, «с утра до позднего вечера».

«Хочу отметить, если сравнивать с прошлым годом, то проблем с тем, чтобы в Псковской области в эти новогодние каникулы вывозить отходы, было гораздо меньше. Как и самих моментов, что где-то мусор не вывозился. Хоть в этом году, как и в прошлом, объем мусора в эти праздничные даты значительно превышал объем в обычные дни, в 5 - 6 раз, - отметил Сергей Пайст. - Это понятно. Жители много времени проводили дома. И чтобы обеспечить чистоту, с некоторых площадок мусор вывозили и 3 раза в день».

Руководитель организации упомянул и об основных трудностях, с которыми в новогодние праздники столкнулись организации, участвующие в процессе обращения с отходами.

«У нас возник ряд вопросов к управляющим организациям, которые, к сожалению, в период праздников не смогли обеспечить работу дворников. Поэтому не везде была возможность забирать контейнеры из мусоропроводных камер: последние были полностью закрыты, у нас нет этих ключей. Там, где произошла такая история, происходило большое накопление отходов. Но там, где удалось организовать работу с управляющими компаниями, проблем практически не возникало. И если в целом, то все организации, которые в новогодние праздники были задействованы в процессе, сработали достойно», - добавил Сергей Пайст.

Также руководитель «Экопрома» подчеркнул, что немалое количество жалоб от населения области, связанных с вывозом мусора в новогодние праздники, являются необоснованными.

«Надо учитывать то пристальное внимание, которое в течение 2019 года было со стороны различных интересантов: как общественных организаций, так и отдельных граждан. Многие пытались отыскать в нашей работе что-то эдакое, пикантное. И Новый год не обошелся без подобных инсинуаций, - подметил Сергей Пайст. - Скажем так, некоторые очень любят спекулировать на темах реформы. Например, сегодня публикуют уже несуществующую проблему пятидневной давности. А в прошлые новогодние праздники, когда реформа только пришла в регион, люди выкладывали фото с мусором, сделанные, когда Новым годом стал 2018».

Руководитель организации заверил, что если в Псковской области в период новогодних каникул где-то и было перенакопление отходов, то на следующий день этот мусор зачастую уже вывозили: «Чтобы такие случаи не вызывали споров, мы делаем фотофиксацию».