ЖКХ

В Пскове создана рабочая группа по вопросам организации деятельности по обращению с ТКО

В Пскове создана рабочая группа по вопросам организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города. Соответствующее постановление подписала глава муниципалитета Елена Полонская.

Документом также утверждены Положение о рабочей группе и ее персональный состав. Координацию деятельности рабочей группы глава Пскова оставляет за собой.

Рабочая группа является консультативно-совещательным органом при главе города Пскова и создается для подготовки рекомендаций, предложений, заключений и иных инициатив для главы города, депутатов Псковской городской Думы, главы администрации Пскова, органов городской администрации с целью решения проблемных вопросов в организации деятельности по обращению с ТКО на территории муниципалитета.

К основным задачам рабочей группы относятся:

усиление взаимодействия органов местного самоуправления города Пскова, исполнительных органов государственной власти Псковской области, представителей регионального оператора по обращению с ТКО Псковской области и иных заинтересованных лиц по вопросам организации деятельности в сфере обращения с ТКО на территории муниципального образования «Город Псков»;

рассмотрение, систематизация и анализ актуальных проблем по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых коммунальных отходов;

рассмотрение, оценка и анализ текущей информации, поступающих жалоб от граждан и организаций города Пскова, с целью определения необходимости принятия новых нормативно-правовых актов по вопросам организации деятельности в сфере обращения с ТКО в городе Пскове и регулирования деятельности регионального оператора по обращению с ТКО Псковской области;

подготовка рекомендаций, предложений, заключений для реализации членами Рабочей группы своих полномочий на осуществление правотворческой, законодательной инициативы, предусмотренной действующим законодательством;

выработка на основании полученной информации мер по усилению муниципального контроля в сфере организации деятельности в сфере обращения с ТКО на территории муниципального образования «Город Псков»;

формирование стратегических целей, направленных на улучшение ситуации с сортировкой и повышением качества складирования и вывоза отходов, с организацией ликвидации несанкционированных свалок, и других вопросов;

выработка предложений, направленных на улучшение экологии города, санитарно-эпидемиологического состояния окружающей среды, связанного с деятельностью в сфере обращения с ТКО на территории муниципального образования «Город Псков»;

решение иных вопросов в сфере организации деятельности по обращению с ТКО на территории города Пскова и создания объектов коммунальной инфраструктуры, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами.

В состав рабочей группы войдут депутаты Псковской гордумы во главе с Еленой Полонской, сотрудники подразделений администрации города, представители регоператора по обращению с ТКО в Псковской области — ООО «Экопром».