ЖКХ

Как добиться предоставления качественных услуг в сфере ЖКХ, обсудили псковские юристы

Псковское региональное отделение Ассоциации юристов продолжает серию семинаров в рамках проекта «ЖКХ- право знать». В качестве экспертов на очередном семинаре выступили Дмитрий Гусаков - председатель исполкома Псковского отделения Ассоциации, председатель Общественного Совета при комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и Семен Никонов – руководитель регионального центра «ЖКХ- контроль».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении Ассоциации юристов, тема очередной встречи была продиктована запросом времени. В 2020 году у многих управляющих организаций истекает срок лицензии, а так же истекает срок заключенных ранее договоров с жителями многоквартирных домов. Свое выступление Дмитрий Гусаков начал с того, что собственники должны активно участвовать в процессе заключения договоров с управляющими кампаниями: проводить общие собрания жильцов, обсуждать предлагаемые услуги и тарифы, контролировать отчетность по потраченным средствам. Эксперт так же напомнили, что минимальный перечень услуг будет основой для составления договора управления. Он так же отметил: «Управляющие кампании не вправе навязывать какие то услуги или завышенные тарифы и обязывать подписать договор, а если что-то вызывает сомнения - лучше проконсультироваться со специалистами».

Во второй части мероприятия рассматривалась не менее актуальная тема - так называемая «мусорная реформа» и связанные с ней проблемные вопросы: ошибки в квитанциях, тарифы, качество оказываемых услуг. Обсуждение этой темы пришлось начать с объяснения участникам семинара, почему эта реформа была необходима. Эксперты напомнили участникам ситуацию в Псковской области - когда по сути не было ни какого полигона, была свалка рядом с городом которая ни кого уже устраивала. Затем эксперты рассказали участникам, как полигон отличается от свалки, почему необходим раздельный сбор мусора, как формируется тариф на вывоз мусора.

Затем на конкретных примерах были разобраны ситуации участников семинара: что делать, когда в квитанциях есть ошибки; куда обращаться за исправлением ошибок в квитанциях; куда обращаться по поводу организации контейнерных площадок, куда сообщить о несвоевременном вывозе мусора.

Руководитель Центра «ЖКХ-контроль» Семен Никонов обратил внимание участников на возможности общественного контроля со стороны собственников. Он напомнил, что на сайте регионального оператора http://ro-pskov.ru/ есть вся подробная информация: график приема граждан, телефоны, в том числе и «горячая линия», возможность он-лайн обращения и т.д. Он так же рассказал о ресурсах комитета по строительству и коммунальному хозяйству, где так же есть возможность написать он-лайн обращение и прикрепить фотографии, о ресурсе регионального экологического оператора «РАДАР» , куда так же можно оправить сообщение, связанное с реформой ТКО. Эксперт отметил, что в настоящее время работа с оператором постепенно налаживается и на сегодняшний день на жалобы и обращения граждан оператор реагирует сразу же.

Напомним, проект «ЖКХ – право знать» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Основанная цель проекта - создание алгоритма действий для решения правовых проблем граждан в сфере ЖКХ. По вопросам участия в семинарах обращаться по телефону 89532356767.