ЖКХ

Прокуратура: Пункт приема ТКО в Пустошкинском районе не оборудован средствами измерения их массы

Прокуратура Пустошкинского района провела проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что МУП «Горкомхоз» на основании лицензии осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов и осуществляет их размещение на объекте, расположенном по адресу: Псковская область, Пустошкинский район, урочище «Кашино».

В соответствии с пунктом 9 Правил коммерческого учета объема и массы твердых коммунальных отходов, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 03.06.2016 №505, в целях осуществления расчетов с операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, владеющими на праве собственности или на ином законном основании объектами, коммерческий учет твердых коммунальных отходов осуществляется исходя из массы твердых коммунальных отходов, определенной с использованием средств измерения.

Как установлено проверкой, объект размещения твёрдых бытовых отходов, расположенный в урочище «Кашино», эксплуатацию которого осуществляет МУП «Горкомхоз», в нарушение требований федерального законодательства не оборудован средствами измерения массы твердых коммунальных отходов.

В этой связи прокурор района направил в суд исковое заявление к МУП «Горкомхоз» об обязании оборудовать объект размещения твердых коммунальных отходов средствами измерения.

Опочецким районным судом исковые требования прокурора удовлетворены.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.