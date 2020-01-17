ЖКХ

Как снизить коммунальные платежи?

Как безболезненно и законно уменьшить коммунальные платежи? Существует такое понятие, как общая площадь помещения. Эта цифра используется при начислении различных коммунальных платежей:

- плата за содержание и ремонт;

- отопление;

- общедомовые нужды;

- вывоз ТБО;

- уборка придомовой территории;

И понятно, что чем меньше общая площадь, вашего помещения, тем меньше вам будет начислена плата.

«В силу требований Жилищного кодекса РФ с 01.03.2005 года площадь балконов, лоджий, веранд не включаются в общую площадь квартир, - подчеркнула эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Тимофеева. - Но здесь нужно учесть следующее, что при внесении параметров помещения в систему начислений, используются сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) или из свидетельства о праве собственности».

На сегодняшний день имеет место такой факт, что после внесений изменений в жилищное законодательство, у тех собственников, кто получал правоустанавливающие документы до 2005 года, площадь балконов включена в общую площадь квартиры.

Плату за коммунальные услуги нам начисляют по площади, указанной в свидетельстве о праве собственности. А значит, мы с вами переплачиваем!

Что делать?

В данном случае, потребуется выписка из ЕГРН на квартиру с актуальными данными. Если площадь балкона не была исключена в силу закона из общей площади жилого помещения - обращайтесь с заявлением об исправлении технической ошибки (уменьшении) общей площади своей квартиры.

Получить выписку об объекте не представляет сложностии. Это можно сделать двумя способами: в электронном виде через Сервис Кадастровой палаты по выдаче сведений из ЕГРН, либо через «Личный кабинет правообладателя» на официальном интернет-портале www.rosreestr.ru при наличии Усиленной квалифицированной электронной подписи, а также при личном обращении в любом отделение МФЦ, независимо от местонахождения объекта недвижимости.

После внесения изменений в ЕГРН, предоставляйте выписку с актуальными данными общей площади квартиры в свою управляющую компанию с требованием пересчитать плату за последние три года и в дальнейшем рассчитывать плату за жилье, исходя из меньшей площади.