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ЖКХ

Писковичи рискуют остаться без теплоснабжения

20.01.2020 16:39|ПсковКомментариев: 0

Писковичи рискуют остаться без теплоснабжения. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Обеспечение надежного, бесперебойного и качественного оказания услуг теплоснабжения населению, индивидуальным предпринимателям и организациям различных форм собственности в деревне Писковичи возложено на ООО «А2 Энергия», единственным учредителем и директором которого является Максим Павлов.

В настоящий момент Павлов находится под домашним арестом в связи с предъявленными ему обвинениями в участии в совершении преступления. Свою вину не признает. По утверждениям защиты Павлова, на него возложены обязательства по единоличному осуществлению ряда функций, без которых работоспособность организации будет не возможна.

По мнению представителя защиты, основания для нахождение Павлова под домашним арестом отсутствуют. Кроме того, это препятствует выполнению прямых обязанностей директора ООО «А2 Энергия», в частности, осуществлению руководства предприятием, решению вопросов, касающихся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности; заключению и расторжению договоров с поставщиками ресурсов и материалов, а также ряда иных функций, важных для бесперебойной работы предприятия.

В силу того, что ООО «А2 Энергия» фактически осталось без непосредственного управления, сложилась ситуация, когда выполнение взятых на себя обязательств становится невозможным. В случае дальнейшего нахождения директора ООО «А2 Энергия» Максима Павлова под домашним арестом обеспечение надежного, бесперебойного и качественного оказания услуг теплоснабжения в деревне Писковичи, по мнению представителя защиты, находится под угрозой срыва.

Источник: Псковская Лента Новостей
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