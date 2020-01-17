ЖКХ

Региональный оператор по обращению с ТКО ликвидировал санитарную яму в Себеже

Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области - компания «Экопром» ликвидировала еще одну санитарную яму, на этот раз в Себеже. Как рассказал директор ООО «Экопром» Сергей Пайст, подобная работа велась регоператором весь 2019 год, было ликвидировано порядка 200 санитарных ям.

Много лет жители ул. Свободы и ул. Красноармейской в Себеже утилизировали мусор в санитарные ямы открытого типа, которые расположены вблизи их домов.

«Нами в постоянном режиме ведется работа по их ликвидации, - отметил Сергей Пайст. - К сожалению, по области еще встречаются такие конструкции. В основном в тех районах, куда еще не дошли евростандарты. Таких районов порядка 5 -7, среди них Себежский, Пустошкинский, Пыталовский»

Подобные строения давно не соответствуют современным санитарным нормам и правилам.

Теперь на одну яму в области будет меньше. Сотрудники компании вывезли из ямы в Себеже весь мусор. Убирать его пришлось механическим способом - вилами, лопатами и другими подручными средствами. Вместо ямы рядом установили новые контейнеры. Мусор из них будет вывозиться по графику.

Напомним, что предприятие «Экопром» входит в состав холдинга «Мехуборка», который функционирует на территории 11 регионов России. В Псковской области компания начала работу благодаря победе в конкурсном отборе.