ЖКХ

В сфере ЖКХ псковичи чаще всего жалуются на состояние многоквартирных домов и капремонт

В течение четвертого квартала 2019 года на «горячие» линии псковских региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ и в приемную Национального центра «ЖКХ Контроль» поступило 6 484 обращения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе центра.

Региональный координатор национального центра «ЖКХ Контроль» Семен Никонов отметил, что с наступлением отопительного периода на лидирующие позиции вырвались обращения, связанные с качеством коммунальных услуг, в первую очередь, с отоплением.

«В 2019 году зима выдалась небывало теплой, однако с наступлением холодов весь перечень проблем, связанных с перебоями в подаче тепла вновь отразился в обращениях. Мониторинг НП «ЖКХ Контроль» выявил в разных регионах страны массовые проблемы, связанные с авариями на коммунальных сетях. Однако главной проблемой, по мнению общественников, является плохая подготовка к зиме многоквартирных домов. Во многих домах необходимый перечень мероприятий по подготовке к отопительному периоду просто не проводится, особенно это касается МКД - многоквартирных домов, в которых реализуется непосредственное управление домов, принадлежащих федеральным министерствам и ведомствам (особенно Минобороны), так называемых брошенных домов (от управления которыми отказалась управляющая организация). К последним, как правило, относятся дома малоквартирные, с высокой степенью износа», - прокомментировал он.

Семен Никовонов уточнил, что по сравнению с третьим кварталом произошло снижение количества жалоб на начисления за ЖКУ, что выглядит логичным: в третьем квартале состоялось очередное повышение тарифов на коммунальные услуги.

По остальным проблемам тенденции в третьем и четвертом кварталах сохранялись неизменными.

«В Псковской области поступило 26 обращений, - поделился Семен Никонов.- Наиболее «урожайным» выдался ноябрь, причем, чаще всего граждане жаловались на неудовлетворительное состояние МКД, ненадлежащее содержание и текущий ремонт общего имущества. А лидером за четвертый квартал стал капитальный ремонт - реализация региональных адресных программ, их актуализация, качество проводимого ремонта, изменение сроков. Каждое пятое обращение было связано с проблемами капремонта. Второе и третье места в региональной сводной таблице занимают претензии к состоянию МКД и вопросы Управления МКД со стороны управляющих компаний, ЖСК, ТСЖ, домовых советов».