ЖКХ

Великолукской управляющей компании внесено представление из-за необоснованного начисления платы за тепло в 2019 году

Житель города Великие Луки обратился в прокуратуру города с жалобой на управляющую организацию о необоснованном начислении платы за ненадлежащее предоставленную коммунальную услугу. Проведенной проверкой установлено, что по результатам проверки качества отопления в жилом помещении, расположенном в многоквартирном жилом доме, составляет 16,7 градусов и не соответствует СанПиН 2.1.2.2645-10 по причине отсутствия циркуляции теплоносителя в стояке, о чем составлен акт проверки качества отопления от 11 октября 2019 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Великие Луки, по результатам проведенного повторного обследования работниками управляющей компании жилого помещения установлено, что температура воздуха в указанном жилом помещении соответствует норме, о чем составлен соответствующий акт.

В силу подпункта «г» п. 31 Правил исполнитель обязан производить в установленном настоящими Правилами порядке с учетом особенностей, установленных нормативными актами, регулирующими порядок установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), расчет размера платы за предоставленные коммунальные услуги, в случае если в субъекте Российской Федерации принято решение об установлении такой социальной нормы, и при наличии оснований производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, в том числе в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении.

Таким образом, начисление платы владельцу жилого помещения за период с 11 октября по 27 декабря 2019 года произведено необоснованно.

В связи с изложенным прокуратурой города в адрес управляющей организации внесено представление. Ход и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования, реального устранения нарушений законности находится на контроле в прокуратуре города.