ЖКХ

Управляющие компании во всех многоэтажных домах будут выбирать через конкурс

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому все управляющие компании в многоэтажных домах должны выбираться по результатам конкурса. Документ размещён на портале правовой информации, пишет «Парламентская газета».

Поправки вносятся в Жилищный кодекс.

Сегодня основным способом выбора управляющей компании является решение собственников жилья. Но если все или большинство помещений в доме принадлежат государству, региону или муниципалитету, порядок управления этим домом определяется нормативным актом, принимаемым на соответствующем уровне власти.

Закон направлен на то, чтобы все без исключения управляющие компании выбирались по конкурсу.