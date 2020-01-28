ЖКХ

Пушкиногорская прокуратура обязала местные власти сделать капремонт в аварийном доме

Прокуратурой Пушкиногорского района в ходе проверки выявлены нарушения жилищного законодательства в части неисполнения органом местного самоуправления обязанности по проведения капитального ремонта муниципальных жилых помещений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в нарушение требований статьи 210 ГК РФ, статей 65 и 67 ЖК РФ аварийный жилой дом в Пушкинских Горах, находящийся на балансе администрации Пушкиногорского района, с 2014 года по настоящее время капитально не ремонтировался, что грубо нарушает жилищные права проживающих в нем граждан и создает угрозу их жизни и здоровью.

В связи с этим 24 января 2020 года в Пушкиногорский районный суд направлено исковое заявление об обязании администрации Пушкиногорского района провести капитальный ремонт указанного дома.

Исковые заявления прокурора находятся на рассмотрении суда.

После вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет взято прокуратурой района на контроль.