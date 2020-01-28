ЖКХ

«Экопром» продолжает вывоз мусора с Талабских островов

Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области - компания «Экопром» продолжает вывозить мусор с Талабских островов. Последний раз отходы с островов вывозились в ноябре прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации.

На этот раз с острова Залита были вывезены 30 кубометров отходов, отметил директор регоператора Сергей Пайст. Напомним, в конце лета 2019 года сотрудники компании вывезли с Залита почти 100 кубометров мусора, которые годами лежал не убранным.

«Снижение объема мусора легко объяснимо. На дворе зима, на острове почти не бывает туристов, приезжих гостей, остались местные жители», - рассказал Сергей Пайст.

Для складирования мусора на острове отведена специальная площадка временного накопления, которой люди активно пользуются.

Накопленные отходы сотрудники компании грузят на трактор с прицепом, который доставляет их на баржу, а та переправляет ТКО на большую землю, где мусор перегружают в спецтехнику.

Дата следующего вывоза отходов пока не определена. Региональный оператор выезжает на остров по мере необходимости.

Напомним, что предприятие «Экопром» работает в регионе уже год. Услугой по вывозу мусора в Псковской области охвачено почти 2 500 населенных пункта, что почти в 10 раз больше, чем было до того, как компания пришла на псковский рынок.